„Das Hauptproblem waren Autofahrer, die mit Sommerreifen unterwegs waren“, beschreibt Thomas Pölzl, Straßenmeister in Leoben, die Lage in den frühen Morgenstunden des 23. April. Der Schneefall, der zwar nicht unerwartet, aber wohl für viele unerwünscht kam, sorgte in Teilen der Steiermark für zahlreiche Einsätze. Vor allem die Süd- und Weststeiermark war von umgestürzten Bäumen und Stromausfällen betroffen.