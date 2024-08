Der Sanierungsfall des Neuen Rathauses in Leoben, das bereits mehr als 50 Jahre alt ist, beschäftigt nun auch die Opposition in der Leobener Kommunalpolitik. Nachdem die schweren Steinplatten an der Fassade teilweise schon wackelig sind, ist seit einiger Zeit der Eingangsbereich des Gebäudes mit Bauzäunen abgesperrt - mit dem Hinweis auf akute Absturzgefahr der Platten.