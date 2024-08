An einer Seite des Neuen Rathauses in Leoben ist von einer der Steinplatten an der Fassade bereits ein Stück abgebrochen, direkt neben dem Gehweg. Auf die Zehen bekommen möchte man diese kiloschweren Teile sicherlich nicht. An der Stirnseite des Rathauses ist der Eingangsbereich nur mehr auf der Seite zu erreichen.