Es war ein kurzer Prozess. Denn der obersteirische Polizeibeamte, der am Mittwoch am Landesgericht Leoben vor Strafrichter Roman Weiss stand, bekannte sich sofort schuldig im Sinne der Anklage. Und die hatte ihm Amtsmissbrauch vorgeworfen. Von einer Frau hatte er 412 Euro Strafgeld in bar einkassiert und in weiterer Folge für sich selbst abgezweigt.