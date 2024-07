Ärger über Rad- und Scooterfahrer auf Gehsteigen

In der Pestalozzistraße in Leoben-Donawitz ärgern sich Anrainer über Pkw-Fahrer, die in der 30er-Zone zu schnell fahren. Manche Rad- und Scooterfahrer fahren verbotenerweise und rücksichtslos auf Gehsteigen.