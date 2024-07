Noch eine Woche ist es hin bis zum lang ersehnten Seiler und Speer-Konzert am Leobener Hauptplatz. Es ist das letzte seiner Art in der Steiermark bis zumindest 2026, die Karten deshalb umso begehrter. Während die „Front of Stage“-Tickets schon längst ausverkauft sind, gibt es noch die Chance auf Stehplatz-Tickets für das Open-Air-Konzert am Freitag, dem 26. Juli. Beeilen sollte man sich trotzdem, wenn man beliebte Songs wie „Ham Kumst“, „Ala bin“ und „Principessa“, aber auch neue Nummern live hören will: Mehr als 95 Prozent der Karten sind laut Veranstalter schon weg.