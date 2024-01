So, jetzt aber wirklich! Heuer wollen Seiler und Speer in Leoben die Sonne scheinen lassen. Denn wettertechnisch haben sie mit der Montanstadt quasi noch eine Rechnung offen, nachdem sie ihren viel bejubelten Auftritt beim Benefiz-Bikertreffen IRFC vor zwei Jahren wegen eines massiven Unwetters nach nur wenigen Songs abbrechen mussten. Und auch bei der IRFC 2023, bei der Musikerkollege Josh mit „Herrn Speer“ auf der Bühne stand, regnete es in Strömen.

Sie kehren wieder zurück

Doch das lauschige Ambiente des Leobener Hauptplatzes und die Begeisterung der steirischen Fans haben es Seiler und Speer angetan - die Location und der positive Geist, der das Benefiz-Bikertreffen stets getragen hat, haben sich in die Herzen der Musiker eingebrannt. „Unser Auftritt in Leoben wird etwas ganz Besonderes“, ist sich Christopher Seiler sicher.

Also kehren sie heuer wieder zurück: Am Freitag, dem 26. Juli, geben Seiler und Speer am Hauptplatz von Leoben eines ihrer fünf großen Open Air-Konzerte, die für das Jahr 2024 eingetaktet sind. Die übrigen Auftritte stehen in Fürstenfeld, auf der Burg Clam, der Festung Kufstein und in der Arena Nova in Wiener Neustadt an.

Im vergangenen Jahr rissen Seiler und Speer insgesamt mehr als 50.000 Fans zu Begeisterungsstürmen hin © Pascal Riesinger

Nachdem sie mit ihrer Hallentour im vergangenen Jahr insgesamt 50.000 Fans in ganz Österreich begeistert hatten, wollen sie es heuer in Sachen Livepräsenz etwas ruhiger angehen, wie sie verraten. „Denn auch im Jahr 2025 steht wieder ganz Großes bevor“, kündigt ihr Manager Fritz Strba an.

Auftritt von Leobener Musikschülern

Als Supportact wird der Shootingstar „PÄM“ auf der Bühne stehen. Und als zusätzlicher Höhepunkt des Konzerts darf jedenfalls auch das Vorprogramm betrachtet werden: Kinder der Musik- und Kunstschule Leoben werden in einer eigenen Performance ausgewählte Seiler und Speer-Nummern in die Gehörgänge bringen. „Dieser Auftritt unterstreicht die Verbundenheit der Band mit der Region und bietet jungen Talenten eine einzigartige Bühne“, freut sich Strba.

Das Konzert soll „alles vereinen, was wir an Live-Musik lieben, und wird unseren Fans in der Steiermark definitiv alles geben, was sie an uns lieben - vielleicht auch bereits einige neue Seiler und Speer-Nummern“, so Strba.

Tickets für das Seiler und Speer-Konzert in Leoben sind ab Mittwoch, dem 17. Jänner 2024, ab 10 Uhr unter www.frontline-events.at/tickets erhältlich. Die Kleine Zeitung wird übrigens ein Gewinnspiel veranstalten, bei dem man nicht nur Tickets, sondern auch ein Meet & Greet mit Seiler und Speer ergattern kann.