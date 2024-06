Gegen 11 Uhr fuhr am Donnerstag ein Holz-Lkw auf der A9 in Fahrtrichtung Graz in den Gleinalmtunnel. In der Tunnelröhre kam es aus bisher unerklärlichen Gründen zu einer Reifenpanne. In weiterer Folge wurde das Radhaus zerstört. Die kaputten Teile des Reifens und des Radhauses beschädigten wiederum den Treibstofftank des Lkws.

Mehrere Liter Diesel traten aus

Mehrere Liter Diesel traten auf die Fahrbahn aus und gelangten auch in die Kanalanlage des Tunnels. Hier besteht jedoch keine Gefahr für die Umwelt, da die Tunnelanlage über einen Filter verfügt.

Die restliche Menge an Treibstoff wurde von der Feuerwehr aus dem Tank abgepumpt. Zum Zeitpunkt der Aufräumarbeiten befanden sich bis zu 150 Fahrzeuge im Tunnel. Nach zwei Stunden konnte die Tunnelröhre wieder freigegeben werden.