Der Prüfungsausschuss hat im Mai die Repräsentationskosten der Stadtgemeinde Leoben genauer unter die Lupe genommen. Dabei sei eine Rechnung von September 2021 besonders auffallend gewesen, zeigt Walter Reiter, Obmann des Prüfungsausschusses, in einer Aussendung auf: „Dabei handelt es sich um eine Rechnung für Essen und Getränke in einer Pizzeria in der Innenstadt Leoben mit insgesamt fünf Teilnehmern – der Bürgermeister, ein Bediensteter der Stadtgemeinde, zwei Stadträte, sowie ein Landesbeamter – mit einem für ein Geschäftsessen unüblichen hohen Konsum von alkoholischen Getränken“, steht im Bericht des Prüfungsausschusses und Reiter fügt hinzu: „Die Kosten für Repräsentationsausgaben von Bürgermeister Wallner, belaufen sich für die Jahre 2021 bis 2023 auf sage und schreibe unglaubliche 113.925 Euro!“