Grün wie die Steiermark ist der neue „Metal Valley Train“ des Bahnlogistikers Innofreight, der am Dienstag feierlich am Terminal in St. Michael präsentiert wurde. Bestückt mit 36 Containern wird der Zug ab sofort quer durch Europa unterwegs sein und dabei für Städte, Unternehmen und Institutionen aus der östlichen Obersteiermark werben.