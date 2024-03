Eine Tankstelle sorgte am Montag für Aufsehen in Bruck. Sie läutet die Zukunft des Gütertransports ein und versorgt E-Lkws mit Strom. Zehn E-Tankstellen am Brucker Turbokreisverkehr sowie acht elektrisch betriebene Lkws bilden das Grundgerüst dieses Pilotprojekts von Bahnlogistiker Innofreight in Zusammenarbeit mit den Firmen Silo Riedel und Knauf. Ziel ist es, Naturgips nachhaltig von Tragöß-St. Katharein nach Weißenbach bei Liezen zu befördern.