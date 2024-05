In diesem Jahr ist es wieder so weit: Sportlerinnen und Sportler, aber auch Funktionärinnen und Funktionäre, die in den vergangenen Jahren herausragende Leistungen erbracht haben, werden im Rahmen einer großen Sportgala am Samstag, dem 28. September, im Leobener Live Congress mit Ehrenpreisen ausgezeichnet. Nach fünf Jahren Pause werden jene vor den Vorhang geholt, die Sport aktiv auf hohem Niveau betreiben.