Das große Sommer Open Air von Radio Grün Weiß kehrt – nach einem Abstecher in Bruck an der Mur im vergangenen Jahr – wieder nach Leoben zurück. Am Freitag, dem 30. August, werden die Herzen der Schlagerfans am Leobener Hauptplatz wohl wieder höherschlagen, wenn die Schürzenjäger, Matty Valentino, Francine Jordi und „Wiener Wahnsinn“ nach einem Warm-up von Bernd Kurek auftreten.