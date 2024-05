Nach zwölf Ausgaben des Kiwanis Gartenzaubers, der zunächst auf Schloss Friedhofen in St. Peter-Freienstein und später in der Au in Leoben stattfand, wird sich für die diesjährige Gartenausstellung einiges ändern: „Wir haben uns gedacht, wir krempeln das Konzept heuer ein wenig um“, erläutert Andrea Urbanek, die den Gartenzauber gemeinsam mit ihrem Mann Gerhard Urbanek organisiert.