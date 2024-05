In knapp drei Wochen röhren sie wieder, die Motoren der Offroad-Motorradfans und -profis, die es beim diesjährigen Erzbergrodeo wieder wissen wollen. Knapp 1500 Fahrerinnen und Fahrer werden sich an zwei Tagen wieder dem Prolog stellen, um mit der schnellsten Zeit über die Erzberg-Etagen zu brettern. Die schnellsten 500 Teilnehmer dieser 13,5 Kilometer langen Herausforderung qualifizieren sich für das 35 Kilometer langen Hare Scramble am 2. Juni. Jedes Jahr wird die Streckenführung neu gedacht, um sich dem aktiven Bergbau der VA Erzberg anzupassen. Vier Stunden haben die Fahrer Zeit, die 23 Kontrollpunkte bis ins Ziel zu meistern.