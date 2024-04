Millionen am Endurosport Interessierte verfolgen das Erzbergrodeo jedes Jahr im Internet und auch bei Übertragungen internationaler TV-Sender. Doch auch in Eisenerz selbst sind nicht nur knapp 1500 Fahrerinnen und Fahrer aus 50 Nationen am Start. Tausende Zuschauer erwandern Jahr für Jahr die Etagen des Erzbergs, um Endurosport mit den besten Fahrern der Welt hautnah zu erleben. Und Fahrer und Zuschauer hinterlassen in Eisenerz auch ihre monetären Fußabdrücke. Am Erzberg, wo der Höhepunkt das Hare Scramble ist, aber auch in der Stadt selbst.