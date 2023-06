Am Sonntag (11. Juni) fand wieder das sogenannte "Hare Scramble" am Erzberg bei Eisenerz in der Steiermark statt. Es ist der Höhepunkt des Erzberg-Rodeos für die teilnehmenden Motorrad-Fahrer. Von 500 Teilnehmern schafften es nur 17 in das Ziel.

Das 27. Erzberg-Rodeo

Das Erzberg-Rodeo mit tausenden Zusehern gab es bereits zum 27. Mal. Dabei traten 1.700 Teilnehmer an. Nur 500 der Motorrad-Fahrer schafften es in das "Hare Scramble"-Finale. Dabei gewann Manuel Lettenbichler zum 2. Mal das Rennen. Er erreichte das Ziel nach 2 Stunden, 31 Minuten und 15 Sekunden.

Das Erzberg-Rodeo ist ein Rennen für Motorrad-Fahrer. Die Strecke ist besonders schwierig, sie hat schmale und steile Bereiche. Es ist das härteste Motorrad-Rennen der Welt.