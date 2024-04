Nach zahlreichen Beschwerden aufgrund eines plötzlichen massiven Fliegenaufkommens in Eisenerz wurde die Landesabteilung 13 für Umwelt und Raumordnung im Bereich des Recyclingunternehmens Primaras im Ortsteil Münichtal im Februar dieses Jahres aktiv. Bei einer „unverzüglich durchgeführten Überprüfung konnte ein erhöhtes Aufkommen an Fliegen im Bereich von Freilagerungen am Standort festgestellt werden“, bestätigte Agnes Schmidhofer, Bereichsleiterin für Abfallrecht der Abteilung 13, Anfang März dieses Jahres. Für die am Standort im Freien zwischengelagerten Abfälle, bei welchen ein erhöhtes Aufkommen an Fliegen festgestellt worden war, sei die Schließung verfügt worden. Die Lagerung der problematischen Abfälle mit organischen Anhaftungen sei im Freien gänzlich untersagt worden. Der Standort wird seither wöchentlich überprüft. Primaras gab auf Anfrage der Kleinen Zeitung damals keine Stellungnahme ab.