Millionen Fliegen belagern zum wiederholten Mal Eisenerz, im Speziellen den Ortsteil Münichtal – schildert Bürgermeister Rauninger die "katastrophalen Zustände" in seiner Gemeinde: "Aber mittlerweile sind wir schon semiprofessionell, was Fliegen betrifft." Denn: Es ist das dritte Jahr in Folge, in dem Eisenerz von einer Fliegenplage heimgesucht wird.