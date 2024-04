Neben der Arbeit in Gremien der österreichischen Hochschulen warten die Studierendenvertretungen auch mit Services und Veranstaltungen auf. Die ÖH Leoben bietet dabei neben den Klassikern wie Drucker bereits seit Jahren einen Bergkittelverleih für Studierende an. Nun kommt ein weiterer Verleih dazu: Klimatickets Steiermark können nun tageweise für nur einen Euro ausgeliehen werden – ein Projekt, das in dieser Form österreichweit als einzigartig für eine Österreichische Hochschülerschaft gilt.