Wenn man in den vergangenen Tagen den Instagram-Account des Leobener Lokals Szenerie verfolgt hat, lief einem schon das Wasser im Mund zusammen: Natasa Maros und Michaela Weissensteiner, die neuen Chefinnen des Lokals, das direkt an den Live Congress angedockt ist, haben sich viele Gedanken gemacht, um den Leobenerinnen und Leobenern gleich vom Eröffnungstag Mittwoch an Lust und Laune auf einen Lokalbesuch zu machen.