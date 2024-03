Wüste Szenen spielten sich am Dienstagvormittag zunächst vor dem Neuen Rathaus und in weiterer Folge im Bereich Tivolikreuzung in Leoben beim Versuch der Polizei ab, eine vom Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl rechtmäßig angeordnete Festnahme eines Mannes durchzusetzen. Der genaue Grund dafür ist derzeit noch unklar – ebenso wie das Alter und die Nationalität des Mannes.