„Es hat an der Kärntnerstraße in Lerchenfeld schon echt viele schwere und auch tödliche Unfälle an den Kreuzungen gegeben. Da gehört unbedingt etwas gemacht“, meint ein Leobener, dessen Frau auf einer Verkehrsinsel in diesem Bereich gestürzt ist und sich dabei erheblich verletzt hat. Mit diesem Wunsch ist er jedenfalls nicht allein – er wird in der Bevölkerung immer wieder geäußert.