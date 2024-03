Am 24. Dezember brach ein bislang unbekannter Täter die Hintertüre eines Lokals in einer Nebengasse des Leobener Hauptplatzes auf, gelangte so in den Gastrobereich und stahl aus einer Handkasse mehrere Hundert Euro.

Fahndung bislang ohne Erfolg

Die Fahndung nach dem unbekannten Täter verlief bislang ohne Erfolg, weshalb die Staatsanwaltschaft Leoben die Veröffentlichung der beiliegenden Fotos aus einer Überwachungskamera anordnete.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise © LPD

Hinweise zur Identität der abgebildeten Person sind erbeten an die Polizeiinspektion Leoben-Josef-Heißl-Straße, unter Tel. 059133/6391, per Mail an spk-st-leoben-kripo@polizei.gv.at, per Notruf 133 oder an jede andere Polizeidienststelle.