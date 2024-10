Zwischen Lieferwägen, Schülern und Passanten stellten die Neos am Dienstag am Grazer Tummelplatz einen Schreibtisch samt PC, Aktenordnern und Ketten auf – symbolisch für die Ketten der Bürokratie. „Und in Graz funktioniert nicht einmal die“, seufzte Christian Kovac. Der Unternehmer (Shopping Nord, Seifenfabrik, Kovac Stahl) ist Landessprecher der Neos-nahen Unternehmer (Unos). 2025 will er bei der steirischen Wirtschaftskammerwahl reüssieren. Zuvor ist freilich die Landtagswahl zu schlagen. Bürokratieabbau, Digitalisierung und Effizienz waren die Stichworte für Neos-Spitzenkandidat Niko Swatek.