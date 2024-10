Drei Mal Bronze und ein zweiter Platz: In den Umfragen im ersten Halbjahr 2024 zur Landtagswahl sah es für die steirische VP nicht rosig aus. Eine Duell-Situation soll das noch ändern. Spätestens seit Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner mit einer solchen Erzählung die Blauen auf Abstand halten konnte. „Bei den aktuellen Wahlgängen geht es um Richtungsentscheidungen zwischen ÖVP und FPÖ“, unterstrich daher Landeshauptmann Christopher Drexler (VP) in seiner Reaktion auf den Urnengang im „Ländle“. Das Motiv: In Vorarlberg wie auch im Bund hat die FPÖ der ÖVP am meisten Stimmen abluchsen können. Um diese Wähler wird bis 24. November gerittert. Noch dazu, weil Drexler bei einer Wahlniederlage „keinen Plan B“ hat. Ein Weitermachen als Vize-LH neben Kunasek gilt es höchst unwahrscheinlich.