Duell war es letztlich keines. Die ÖVP konnte in Vorarlberg die Verluste mit minus 5,3 Prozentpunkten in Grenzen halten und liegt mit 38,3 Prozent klar vor der FPÖ. Die Blauen haben sich allerdings auf 28 Prozent verdoppelt, bleiben damit aber zehn Punkte hinter den Schwarzen. Der steirische ÖVP-Chef und Landeshauptmann Christopher Drexler sieht sich dennoch bestätigt, dass es aktuell bei Wahlen in Österreich um „eine Richtungsentscheidung zwischen ÖVP und FPÖ“ geht.