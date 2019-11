Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

++ HANDOUT ++ LIEDERBUCH ´LIEDERLICHE LIEDER´ © (c) APA/KRONENZEITUNG/ANDREAS SCHIEL (ANDREAS SCHIEL)

Per offenem Brief äußerten sich am Dienstag die steirischen Burschenschaften zur Liederbuchaffäre. Die zuletzt kritisierten Lieder seien „widerlich, manche peinlich und einige skurril“, müssten aber im historischen Zusammenhang „und nicht auf unser Lager beschränkt“ diskutiert werden.