Er zieht schon seit Monaten gegen Hasspostings im Internet vor Gericht und hat vielfach auch Online-Kommentare von FPÖ-Politikern im Visier. Zuletzt hat der streitbare Ökonom und Publizist Sebastian Bohrn Mena im Verfahren, in dem auch Gerald Grosz wegen Kommentaren auf seiner Facebook-Seite in der Ziehung ist, den Richter wegen Befangenheit abgelehnt (wir berichteten). Dieser hat ihm rechtliche Schritte angedroht. Im Dezember 2025 berichtete er auf seiner Facebook-Seite über das Urteil gegen eine Grazer FPÖ-Funktionärin und illustrierte das Posting mit dem steirischen Landeswappen. Prompt erhielt er eine Strafverfügung über 220 Euro, weil er das Landeswappen widerrechtlich verwendet haben soll.

Für Bohrn Mena riecht das alles nach einer parteipolitisch motivierten Abstrafung. Eine Landtagsanfrage der Neos hat ja ergeben, dass von der Kenntnis des Postings mit dem Landeswappen in der Protokollabteilung des Landes bis zur Anzeige, die beim Magistrat Graz eingelangt ist, nur 124 Minuten vergangen sind. Schon die Blitzaktion hatte für die Neos einen bitteren Beigeschmack. Wasser auf die Mühlen der Kritiker ist nun die Beantwortung einer Anfrage Bohrn Menas nach Informationsfreiheitsgesetz durch das Grazer Strafamt. In den letzten fünf Jahren sind vom Magistrat insgesamt nur 19 derartige Strafverfügungen auf Basis des Landessymbolegesetzes verhängt worden. Auch die Anfrage beim Land zeigte, dass auch dort seit Jahren keine Privatpersonen angezeigt worden waren.

Sebastian Bohrn Mena macht als Ökonom, Publizist und Hass-Posting-Jäger Schlagzeilen © KK

Bohrn Mena ist verärgert: „Die Anzeige gegen mich entstammt der Landesamtsdirektion, die direkt beim FPÖ-Landeshauptmann ressortiert. Die Strafverfügung kommt aus jener Behörde, deren Leiterin früher Pressesprecherin des FPÖ-Obmanns war. In beiden Fällen bin ich die einzige in fünf Jahren belangte Privatperson.“ Das und die Blitzaktion der Anzeige riechen „sehr streng nach politischer Motivation“.Ein Vorwurf, den man von Land und Stadt zurückweist.

Auch der Grazer Neos-Gemeinderat Philipp Pointner kritisiert die „schiefe Optik“: „Es darf nicht einmal der Eindruck entstehen, dass Menschen aus dem System heraus politisch unter Druck gesetzt oder eingeschüchtert werden.“ Er erinnert an die Koalition in Graz vor 2021: „In der Zeit von Schwarz-Blau in Graz können sechs von sieben Abteilungsleiterbesetzungen mit einem parteipolitischen Hintergrund in Zusammenhang gebracht werden.“ Auch wenn die Regeln inzwischen verschärft worden seien, „wirken alte Parteikarrieren bis heute nach.“ Er fordert die Stadtregierung auf, die Objektivierungsrichtlinien weiter zu verschärfen: „Die Auswahlkommissionen bei Stellenbesetzungen sollen verpflichtend eine begründete Reihung vorlegen.“ So soll politischem Einfluss bei Postenbesetzungen ein Riegel vorgeschoben werden.