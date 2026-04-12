Plötzlich Landeshauptfrau: Während LH Mario Kunasek, Vize-LH Manuela Khom und Co. für zehn Tage in China sind, führt Simone Schmiedtbauer (ÖVP) die Regierungsgeschäfte. Das tatsächliche Alter spielt da vorrangig keine Rolle, sondern das Dienstalter. Weil die blauen Regierer erst seit Dezember 2024 im Amt sind, fallen die Regierungsgeschäfte den Schwarzen zu. Wobei: Schmiedtbauer wurde ja wie Spitalslandesrat Karlheinz Kornhäusl am 17. Oktober 2023 Teil der Landesregierung. So zählten in diesem Sonderfall doch ein paar Jahre Altersunterschied.

Naturschutzlandesrat Hannes Amesbauer (FP) und Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer (VP) stellen „praxistaugliche Lösung beim Prädatoren-Management“ vor © Land

Prädatoren-Management-Reform

Bevor die halbe Landesregierung am Mittwoch abhebt, will die Koalition noch einmal Tatkraft signalisieren. Der sperrige Arbeitstitel „Prädatoren-Management-Reform“ soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass FPÖ-Naturschutzlandesrat Hannes Amesbauer und ÖVP-Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer den Wölfen, Krähen, Otter & Co. gezielt an den Kragen wollen. Seit Juli 2025 wird daran gearbeitet, Kritik von FPÖ-Albert Royer an der „Untätigkeit“ und dem „Panikmodus“ bei der ÖVP belastete das Koalitionsklima nur marginal. Am Dienstag stellt man die Reform und die künftig schärfere Gangart vor. Wobei sich für Aaskrähen wenig ändert: Es werden heuer wieder 7700 Tiere pro Jahr zum Abschuss freigegeben. Warum das dann so lange dauerte? Das lag am Personalpoker: Wer welchen Experten abtritt und wer Ersatz erhält, daran tüftelten ÖVP und FPÖ am längsten.

AK-Präsident Josef Pesserl (69) und Kammerdirektor Johann Scheuch (65) © KK

Im Ruhe- und Unruhestand

Bald jährt sich die steirische AK-Wahl zum zweiten Mal. Das wird der Grund sein, warum sich Zirkel in Gewerkschaften, Kammer und Partei die Köpfe zerbrechen, wer 2029 ins Rennen gehen sollte. Anders sind Gerüchte und die (anonymen) Schreiben nicht zu erklären, die seit Kurzem kursieren. Tatsache ist, dass der amtierende AK-Präsident Josef Pesserl 2027 seinen 70er feiern wird. Auch Kammerdirektor Johann Scheuch kann mit seinen 65 Jahren bereits in Pension gehen.

Ergo soll die GPA (Landesgeschäftführer: Norbert Schunko) der Pro-Ge (Landesvorsitzender: Andreas Martiner) überlegt haben anzubieten, dass die Metaller (weiterhin) den AK-Präsidenten stellen – wenn die Privatangestellten im Gegenzug den Kammerdirektor erhalten. Als Pesserl-Nachfolger böten sich die Metaller Reinhard Hofer und Robert Fauland an. Als Kammerdirektorin wäre Verena Nussbaum ein heißer Tipp. Die SPÖ-Nationalratsabgeordnete ist GPA-Vize-Landeschefin und war (nach Pesserl) Krankenkassen-Obfrau. Diese Rochaden könnten im Sommer 2027 über die Bühne gehen, wenn auch der mächtige ÖGB-Langzeitchef Horst Schachner in Pension geht.

Bloß hat der angebliche Deal einen entscheidenden „Haken“: Kammerdirektor Scheuch hört nicht auf. „Ich habe von allen Fraktionen das Vertrauen erhalten“, sagt er, nicht in Pension zu gehen.

Kages-Chefs: Ulf Drabek (Finanzvorstand) und Gerhard Stark (Vorstandsvorsitzender, re.) © Klz / Tk

Erst drei Bewerber

Noch heuer geht Gerhard Stark, der Vorstandsvorsitzende der Spitalsgesellschaft Kages, in den Ruhestand. Die Suche nach einer Nachfolge läuft, die Bewerbungsfrist endet am Sonntag. Stand Freitag haben sich drei Personen für 19.500-Euro-Posten beworben, erfahrungsgemäß kommen zu Fristende noch Kandidatinnen und Kandidaten dazu.

Alexander Melinz (KPÖ) : „Streichen des Armutsberichts ist ein sozialpolitisches Armutszeugnis“ © Klz / Stefan Pajman

105 Fragen

Den jährlichen Armutsbericht wird es unter FPÖ-ÖVP im Land nicht mehr geben. Das sei „ein sozialpolitisches Armutszeugnis“, monierte Alexander Melinz (KPÖ). Um dennoch an die notwendigen Informationen zu gelangen, stellte die KP nun eine schriftliche Anfrage ans blaue Sozialressort – mit 105 (!) Fragen. Daraus lässt sich wohl ein Bericht machen ...