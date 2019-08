Immer öfter kommt es in der Steiermark nach Hitzewellen zu Unwettern mit heftigem Starkregen. Viele Schäden an Häusern wären durch Vorbeugung verhinderbar, mahnt der Zivilschutzverband.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Zivilschutzverband mahnt zur Vorsorge für den Hochwasserfall © APA

Die Zahlen sprechen für sich: Mehr als 150 Liter Regen pro Quadratmeter sind in Hitzendorf am vorletzten Wochenende (inklusive Freitag) vom Himmel gefallen. Das ist mehr Niederschlag, als es dort sonst in einem ganzen Monat gibt. Im wenige Kilometer entfernten Voitsberg waren es im selben Zeitraum 45 Liter, während im oststeirischen Bad Waltersdorf gar nur fünf Liter gemessen wurden. Kein unübliches Bild. Immer öfter wird die Steiermark von außergewöhnlichen Hitzewellen heimgesucht, die sich dann in lokal begrenzten, dafür aber äußerst heftigen Starkniederschlägen entladen.