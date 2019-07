In Städten wird die Erderhitzung deutlich spürbarer sein als in ländlichen Gebieten. Dies belegen Forscher in einer neuen Studie. Konzepte gegen die Hitze haben Hochkonjunktur.

Wovor Klimaforscher seit Jahrzehnten warnen, erfahren wir bereits am eigenen Körper: Es wird heißer. Besonders betroffen von der klimawandelbedingten Erderhitzung sind Städte. Ein Forscherteam an der ETH Zürich hat eine entsprechende Studie vorgelegt, die aufzeigen soll, wie sich die klimatischen Bedingungen in den Ballungszentren in den kommenden Jahrzehnten verändern können. Die Klimaforscher rechnen mit einem durchschnittlichen Temperaturanstieg von bis zu 4,7 Grad in Europas Städten.