Die ÖVP erlebte zuletzt eine Art Kernschmelze: Laut Umfragen minus 17 Prozentpunkte in Niederösterreich, minus 15 in Salzburg, minus 19 in Tirol. Und in Graz setzte es im Vorjahr minus 11,8. Wie viel Spaß macht es, in so einer Situation Parteichef zu sein?

KURT HOHENSINNER: Es geht ja nicht um Spaß, ich bin nicht als Schönwetterpolitiker angetreten. Es ist eine krisenbehaftete Zeit, aber davon lasse ich mich nicht kleinkriegen. Und ich habe immer gesagt: Es ist ein Marathon. Jetzt stehen wir erst am Anfang.