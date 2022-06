An der aktuellen Finanzlage in der Landeshauptstadt scheiden sich ja die Geister. Die Koalition aus KPÖ, Grüne und SPÖ kritisiert die Budgetpolitik der vorigen Regierung aus ÖVP und FPÖ, weil die Stadt kaum noch Spielräume habe. Das hat ja auch der Stadtrechnungshof in seinem Rechnungsabschluss vermeldet. Die ÖVP prangert dieses politische „Narrativ“ an, das einfach nicht stimme.