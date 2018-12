Salvatore und Chiara Moretti haben am Freitag die "Casa Costiera" in der Grazer Schmiedgasse eröffnet. Erste Einblicke.

Salvatore und Chiara Moretti im neuen Lokal in der Schmiedgasse © Ballguide

Bis zur letzten Minute vor der Eröffnung hatten die Handwerker das Sagen, ab sofort sind nun die Köche und Pizzabäcker in der Casa Costiera in der Schmiedgasse 36 an der Abend. Freitagabend luden Salvatore und Chiara Moretti zur Eröffnung ihres italienischen Restaurants. „Es sind viele Leute da, die wir aus unserem Lokal in Caorle kennen, aber auch viele neue Gesichter“, freute sich der Hausherr über das Gedränge am Buffet.

