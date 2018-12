Facebook

"Jetzt hat es mir einfach gereicht!". Peter Gries von der Burger Factory führt ab Montag ein neues System ein: Wer einen Tisch in seinem Lokal in der Feuerbachgasse reservieren will, muss dann 10 Euro pro Person an Kaution zahlen. "Die Leute machen sich keine Gedanken mehr, welcher Aufwand hinter der Gastronomie steckt."

Die Debatte köchelt in der Gastro-Szene immer wieder hoch: Gäste reservieren einen oder mehrere Tische, sagen dann aber wenige Minuten vorher ab oder tauchen überhaupt nicht auf. Gries hatte diesen Freitagabend gleich zwei Fälle: Zwei Gruppen mit insgesamt 19 Personen hatten reserviert, sind dann aber ausgeblieben. "Und das sind keine Einzelfälle mehr. Gefühlt nimmt dieses Verhalten von Jahr zu Jahr zu."

Diese kurzfristigen Absagen machen auch den Spitzengastronomen Sorgen. Haubenkoch Didi Dorner war 2012 der erste, der in Graz Geld für Reservierungen verlangt hat. "Je größer das Lokal, desto leichter lässt sich so etwas verkraften. Aber wenn wie bei uns von 43 Plätze 20 Plätze durch die Reservierung blockiert werden, die wir ja auch nicht anders vergeben, tut das dann weh, wenn niemand kommt", sagt Gries von der Burger Factory.

Neuer Trend: In mehreren Lokalen parallel reservieren

Er ortet einen neuen Trend unter den Gästen: "Ich nehme wahr, dass Gruppen gleich in drei oder vier Lokalen parallel reservieren, um sich dann spontan für eines davon zu entscheiden. Der Rest schaut durch die Finger. Das geht so nicht."

In der Burger Factory wird es daher ab Montag, 3. Dezember, ernst: Reservieren kann man dann nur noch online, dabei werden dann pro Person 10 Euro fällig. "Die werden dann natürlich von der Rechnung abgezogen oder zurückgezahlt, wenn die Leute rechtzeitig absagen." Was rechtzeitig ist, überlegt er noch. "Wohl so fünf Stunden vorher, dann bekommen wir das Lokal trotzdem voll. Und wenn für elf Leute reserviert wird und es kommen dann nur acht, ist es auch kein Problem."

