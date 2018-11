Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein Bild aus dem Kalender © Sascha Pseiner Bergschaf

Wie schon im letzten Jahr hat sich das Team um den Künstler Julia G. mit den typischen Rollenbildern befasst: Der sogenannte "Twisted Gender Roles"-Kalender soll am Beispiel Kunst aufzeigen, wie sehr Menschen an stereotype Rollenbilder gewöhnt sind. Am Mittwoch (7. November) gibt es dazu um 19:00 Uhr in der "Herman Herzele Gallery" (Mariahilferstraße) eine Vernissage, auf der eine Bildauswahl aus dem Kalender gezeigt wird.

Wer heute Abend keine Zeit hat, kann den Besuch dieser Ausstellung bis einschließlich 20. November nachholen: Die Galerie ist jeden Montag bis Samstag von 17 bis 20 Uhr geöffnet.

Vertauschte Rollen

Der Kalender ist ab sofort erhältlich, die Hälfte des Gewinns kommt gemeinnützigen Projekten zu Gute, wobei vor allem die Themen Diversität und Gleichberechtigung im Vordergrund stehen. Mit diesen Schwerpunkten beschäftigt sich auch der Kalender selbst: die Bilder zeigen Nachstellungen berühmter Gemälde mit vertauschten Geschlechterrollen. So sieht man zum Beispiel zwölf junge Damen beim letzten Abendmahl oder einen Mann in Kleid und Kopftuch in der Stube sitzen. Die Idee dazu geht auf Julia G. und den Fotografen Sascha Pseiner zurück.