Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zahlreiche Wahlkarten wurden in der Steiermark ausgestellt © Veronika Höflehner

Sonntag finden in der Steiermark die Gemeinderatswahlen statt: In 285 Gemeinden sind rund 804.000 Damen und Herren stimmberechtigt. Mehr als 173.000 Steirerinnen und Steirer haben allerdings bereits gewählt: In Summe wurden exakt 173.366 Wahlkarten ausgestellt, 92.990 davon bis zum ursprünglich geplanten Wahltag am 22. März. Ein neuer Rekord: 2015 wurden nur 56.139 Wahlkarten ausgestellt.