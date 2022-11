Helena und Marie sind nicht nervös. Jedenfalls merkt man es ihnen nicht an, so souverän und charmant leiten sie gemeinsam mit Erich Gosch die Präsentation in der Turnhalle der Volksschule Feldkirchen bei Graz. Erich Gosch ist der Bürgermeister im Ort, Helena und Marie sind zwei von derzeit 20 Kindergemeinderäten, die (zurecht) stolz auf ein Jubiläum zurückblicken dürfen: Seit zehn Jahren gibt es hier in der Gemeinde einen Kindergemeinderat, unterstützt von beteiligung.st und der Volksschule.