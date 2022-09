Links und rechts des Arkenbachs, gleich hinter der Autobahn in Lieboch, befindet sich eine Ackerfläche, die künftig zum größten Freizeitpark der ganzen Region umgestaltet wird. Im Sommer wurde dazu ein Bürgerbeteiligungsprozess geleitet vom FH-Campus 02 abgeschlossen, die Detailauswertung liegt noch nicht vor. In groben Zügen lässt Bürgermeister Stefan Helmreich (ÖVP) aber durchsickern, was sich die Liebocherinnen und Liebocher erwarten dürfen: