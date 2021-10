Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

Die Strabag plant bei Premstätten (Bezirk Graz-Umgebung) eine bis zu 30 Meter hohe Baurestmassen-Deponie. Donnerstag treffen sich Projektgegner in der Schwarzlhalle. Vorstandsmitglied Alexander Loimayr über die Bürgerproteste, die Ungefährlichkeit der Abfälle und wieso es keinen Plan B im Raum Graz gibt.

Bürgerproteste in Premstätten

Strabag-Manager Alexander Loimayr © Wieser

Herr Loimayr, die Strabag möchte am Areal des früheren Ziegelwerks Wienerberger, neben der A2, in Premstätten eine bis zu 30 Meter hohe Deponie errichten. Haben Sie mit so viel Widerstand gerechnet?