Der Ärger um mögliche Corona-Testungen in Kinderbetreuungseinrichtungen hat sich offenbar gelegt: Der Bürgermeister von Gemeinde Seiersberg-Pirka bei Graz übte Kritik an einem Schreiben von Landesrätin Juliane Bogner-Strauß - diese verweist aber darauf, dass ihre Worte falsch ausgelegt worden sind.

Mögliche Coronatests für Kinder sorgten für Empörung (Bild Sujet) © APA/GEORG HOCHMUTH

Nach dem Wirbel um die mobilen Test-Teams in steirischen Kindergärten und Schulen, die nach den Herbstferien zum Einsatz kommen, hat sich der Bürgermeister von Seiersberg-Pirka, Werner Baumann (SPÖ), am Dienstag zufrieden gezeigt: "Das sind gute Nachrichten für unsere Kinder", meinte der Ortschef in einer Aussendung. Er war dagegen, dass in den kommunalen Kindergärten Tests ohne Beisein der Eltern stattfinden sollen. Das Land stellte aber klar, dass es keinen Zwang gibt.