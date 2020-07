Schüler der fünften Klasse am BG/BRG Carnerigasse wurde am 3. Juli positiv auf Covid-19 getestet. Nun werden alle Klassenkollegen sowie jene Lehrer, die mit ihm Kontakt hatten, ebenfalls getestet. Bis zum Vorliegen des Testergebnisses werden sie nicht mehr die Schule betreten.

In einem Grazer-Gynasium gibt es nun einen positiv getesten Schüler. Der Klassenraum wurde desinfiziert und bleibt einstweilen leer (Foto Sujet) © dpa/Marijan Murat

Corona-Alarm am BR/BRG Graz-Carnerigasse: Am 3. Juli wurde ein Schüler der fünften Klasse positiv auf Covid-19 getestet - wie zuvor auch schon dessen Vater. Der Schüler hatte am 1. Juli letztmals die Schule besucht. Der Bub ist laut Bildungsdirektion Steiermark symptomfrei und in gutem gesundheitlichen Zustand.