Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/Robert Jäger

Das Coronavirus ist wieder in der Region angekommen. Wie Bezirkshauptmann Markus Kraxner am Montagvormittag (6. Juli) auf Anfrage der Kleinen Zeitung informiert, wurde eine im Bezirk Leoben wohnhafte Frau am Wochenende positiv auf Covid-19 getestet. Entdeckt wurde die Erkrankung zufällig. "Die Dame wies keinerlei Symptome auf, musste sich aber einem standardmäßig durchgeführten Screening-Test unterziehen", so Kraxner.