Mitarbeiter einer Grazer Baufirma, die eine Baustelle in Leoben betreibt, wurden positiv auf Covid-19 getestet: Leobener in Quarantäne.

Für ein paar Leobener ging es in die 14-tägige Quarantäne © APA/EXPA

Nachdem zehn Arbeiter einer Grazer Baufirma am Mittwoch positiv auf das Coronavirus getestet wurden, bekamen auch Arbeiter aus dem Bezirk Leoben eine behördliche Quarantäne verordnet. Die Grazer Baufirma betreute unter anderem eine Baustelle in Leoben, auf der Mitarbeiter möglicherweise miteinander in Kontakt waren.

„Alle Kontaktpersonen, die es in Leoben gegeben hat, wurden sofort kontaktiert und informiert. Diese wissen schon Bescheid. Das trifft ein paar Leobener“, erklärt Markus Kraxner, Bezirkshauptmann von Leoben am Donnerstag.