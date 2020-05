Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Blick auf Graz © Preis

Die Tour beginnt östlich des Toffisgrabens in Straßengel, führt hinauf bis zur Reinerspitze (745 m) und dem Flosserkogel (790 m), den auch via Raach Zugestiegene erreichen.

Bei der Variante schon kurz zuvor durch den Waldweg zu marschieren muss man durchhalten; er ist steil, mitunter befürchtet man, sich zu vergehen - doch wer hartnäckig bleibt, kommt auch ans Ziel. Die anderen stapfen zurück.

Dem ausgeschilderten Wanderweg nördlich des Labgrabens gleich zu folgen, schadet also nicht. Am frühen Morgen belohnt einen dann auch das Lichtspiel der Morgensonne.