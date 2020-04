Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Mit den Bäckereien Wölfl und Strohmayer sperren wieder zwei renommierte Grazer Betriebe zu. Damit gibt es in der Stadt nur noch einige wenige traditionelle Unternehmen.

Familienbetrieb. Innungsmeister Heinz Regula mit Gattin Waltraud und Sohn Michael in ihrer Bäckerei in der Reitschulgasse © Juergen Fuchs

"Schade um dieses Original.“ „Der allerbeste Topfenstrudel, die allerbeste Nusskrone – weg für immer.“ „Wieder eine Institution in Graz, die verschwindet.“ Der Bericht über das angekündigte Ende der Traditionsbäckerei Strohmayer am Karlauplatz mit Ende April sorgte für viele Emotionen – zumal auch August Wölfl dieser Tage seine Bäckerei in Andritz für immer zusperrte. „Es ist nicht mehr gegangen“, bedauert Wölfl.