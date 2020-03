Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Das schöne Wetter lockt immer mehr Besucher an. Gemeinde ist gezwungen, den See zu sperren.

Das Areal um den Thalersee darf nicht mehr betreten werden © Jürgen Fuchs

Bürgermeister Matthias Brunner musste über Mittag die Tafeln folieren, noch am Nachmittag werden sie angebracht: "Es geht einfach nicht mehr. Der Parkplatz beginnt sich schon wieder zu füllen, es ist viel zu viel los am Thalersee - wir werden den See und die Parkplätze rundherum sperren."