Anders als bei jedem guten Gerücht steckt hier mehr als ein Funken Wahrheit dahinter: Michael Wankerls Restaurant ist jetzt vegan. Seit vielen Jahren beschäftigt sich der Wahl-Grazer in der „Gerüchteküche“ mit dem Thema Fermentation. Miso, schwarzer Knoblauch, milchsauer vergorenes Gemüse – in unzähligen Bügelflaschen verdichten sich die Aromen. Dieser experimentelle Vorrat und die Tatsache, dass das Fleisch in Wankerls Küche immer mehr zum Nebendarsteller geraten ist, erlaubt es dem Patron, nun ganz darauf zu verzichten. Verwendet wird am liebsten, was mikroregional bis nah gewachsen ist.