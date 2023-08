"Glücklicherweise hat die schon seit jeher in Italien beliebte Aperitivo-Kultur auch ihren Weg nach Österreich gefunden", freut sich Wolfgang M. Rosam, Herausgeber des Gastro-Fachmagazins "Falstaff". Also könne man zwischen Wien und Klagenfurt immer öfter an lauschigen Plätzen "Aperol Spritz, Campari Orange und Negroni" genießen.

Weil Aperolspritzer, Campari, Negroni und Co. fix zum italienischen Lebensgefühl dazu gehören, ganz besonders im Sommer, hat das Gastromagazin "Falstaff" hat seine Leserinnen und Leser aufgerufen, die beliebtesten Lokale Österreichs für Aperitivo bzw. Apero und After-Work-Drinks zu wählen. Zwei Wochen lang durfte abgestimmt werden.

Die steirischen Gewinner finden sich allesamt in Graz: Gewonnen hat die Institution Frankowitsch – die auch zum zweiten Mal die Streetfood-Wahl von "Falstaff" für sich entschieden hat – vor der sommerlichen After-Work-Bar "Viertel 4" im Joanneumsviertel (Platz zwei) und dem Aiola Upstairs (Platz drei).

Auf den Plätzen: Die Pop-up-Bar "Aperitivo" an der Weinstraße (Platz vier) und die Bar Amouro in Graz (Platz fünf). Platz 6 teilen sich die "Kalte Ente", Lui bzw. "Färberei" und die Italobar Nove, alle in Graz, auf Platz neun landete die "Goldkost" im Grazer Zentrum und "Pankraz 1499" in Bruck an der Mur.

In Wien gewann die Rooftop-Bar Organics Sky Garden, in Kärnten "Seespitz" in Velden. Die weiteren Gewinner sind hier aufgelistet.